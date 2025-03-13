Китайский мультфильм «Нэчжа 2» покажут в 37 странах Европы

Киноманы из 37 стран Европы будут приглашены в кинотеатры на просмотр китайского анимационного фэнтези "Нэчжа 2", входящего в шестерку лучших фильмов мира по уровню кассовых сборов, сообщает Trinity CineAsia, дистрибьютор анимационного фильма на европейском рынке, пишет romanian.