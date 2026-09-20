"Вокруг Булгакова": о доказательствах бытия Бога

"Как же быть с доказательствами бытия Божия, коих, как известно, существует ровно пять?" – спрашивает Воланд у Берлиоза и получает кантовский ответ: "в области разума никакого доказательства существования Бога быть не может".
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