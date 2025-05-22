В онкологии большой просвет: российские ученые нашли способ воздействовать на раковые клетки с двух сторон, повышая эффективность лечения Ольга БезродняяРоссийские специалисты создали новые препараты от рака на основе сочетания платины и хлоринов, которые смогут воздействовать на раковые клетки «с двух сторон».