В онкологии большой просвет: российские ученые нашли способ воздействовать на раковые клетки с двух сторон, повышая эффективность лечения Ольга БезродняяРоссийские специалисты создали новые препараты от рака на основе сочетания платины и хлоринов, которые смогут воздействовать на раковые клетки «с двух сторон».
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