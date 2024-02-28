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Wired: фирма из США PlanetRisk пыталась отследить передвижение Путина

Wired: фирма из США PlanetRisk пыталась отследить передвижение Путина

Американская фирма PlanetRisk пыталась отследить передвижение российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило издание Wired со ссылкой на книгу экс-журналиста газеты Wall Street Journal Байрона Тау.

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