Wired: фирма из США PlanetRisk пыталась отследить передвижение Путина

Американская фирма PlanetRisk пыталась отследить передвижение российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило издание Wired со ссылкой на книгу экс-журналиста газеты Wall Street Journal Байрона Тау.
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