НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

74 подписчика

В Кремле назвали новой тему возможного закрытия неба над Украиной

В Кремле назвали новой тему возможного закрытия неба над Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления американского лидера Дональда Трампа о возможном закрытии украинского воздушного пространства являются новыми — ранее эта тема никем не поднималась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии