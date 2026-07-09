В Кремле назвали новой тему возможного закрытия неба над Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления американского лидера Дональда Трампа о возможном закрытии украинского воздушного пространства являются новыми — ранее эта тема никем не поднималась.
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