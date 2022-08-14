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СП: У США паника: 300 иранских беспилотников перемелют армию ВСУ, бандеровцев и наёмников из Техаса

СП: У США паника: 300 иранских беспилотников перемелют армию ВСУ, бандеровцев и наёмников из Техаса

С начала спецоперации на Украине Институт изучения войны (ISW) впервые не опубликовал сводку событий, зато на сайте организации появился материал от  AEI «Критические угрозы», который дал не утешающий для Америки прогноз, передает Свободная Пресса.

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