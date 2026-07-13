НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тикшеренү: Татарстанда авылда яшәүчеләрнең балалары шәһәрнекеләрдән күбрәк

Тикшеренү: Татарстанда авылда яшәүчеләрнең балалары шәһәрнекеләрдән күбрәк

Татарстанда авыл җирендә яшәүчеләр арасында ике һәм аннан да күбрәк баласы булган гаиләләр күбрәк. Шәһәр халкы арасында бер балалы яки баласыз гаиләләр ешрак очрый, дип хәбәр итте Казан федераль университетының археология һәм этнология кафедрасы мөдире Татьяна Титова Татарстан Иҗтимагый палатасындагы түгәрәк өстәлдә.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии