Тикшеренү: Татарстанда авылда яшәүчеләрнең балалары шәһәрнекеләрдән күбрәк

Татарстанда авыл җирендә яшәүчеләр арасында ике һәм аннан да күбрәк баласы булган гаиләләр күбрәк. Шәһәр халкы арасында бер балалы яки баласыз гаиләләр ешрак очрый, дип хәбәр итте Казан федераль университетының археология һәм этнология кафедрасы мөдире Татьяна Титова Татарстан Иҗтимагый палатасындагы түгәрәк өстәлдә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии