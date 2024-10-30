Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Бывшая звезда Disney опубликовала селфи в прозрачной кофте без бюстгальтера

Бывшая звезда Disney опубликовала селфи в прозрачной кофте без бюстгальтера

Популярная американская актриса и певица Дав Кэмерон показала фанатам откровенное селфи. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 47,4 миллиона подписчиков.

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