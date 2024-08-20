К 22 августа флаги России украсят исторический центр Петербурга

Об этом сообщили в Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации К 22 августа исторический центр города украсят 230 флагов России, которые будут установлены на Сенатской и Исаакиевской площадях, Невском проспекте, а также на площадях Восстания и Пролетарской диктатуры.