Чудо, не иначе: Казанская икона Божией Матери спасла жизнь русского бойца

Священник Бочаров рассказал о том, что произошло в зоне боевых действийРИА Новости узнали от священника Геннадия Бочарова, что одна из верующих отправила своего сына на фронт, после чего начала молиться перед Казанской иконой Божией Матери.
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