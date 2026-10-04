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Каждый восьмой случай рака в мире связан с инфекцией

Каждый восьмой случай рака в мире связан с инфекцией

Согласно данным нового исследования, наибольший вклад внесла бактерия хеликобактер пилори,  https://theconversation.

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