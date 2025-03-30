Новые требования к народным избранникам «Депутат без связи с народом – это нонсенс. Их обязанность знать проблемы граждан… Володин ужесточил правила для депутатов: ежемесячные встречи с избирателями станут обязательными .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии