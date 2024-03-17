Характеристика 18 марта 2024 года по лунному календарю Анастасия18 марта 2024 года обещает быть особым днем согласно лунному календарю, где тонкая энергия будет чувствоваться в воздухе, призывая к осторожности и бдительности.
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