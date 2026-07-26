В Чапаевске открыли сквер-победитель всероссийского конкурса

В городе Чапаевске состоялось торжественное открытие обновлённого сквера. Концепция этого общественного пространства стала победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году, а уже в 2025 году проект был реализован.