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Царьград

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В Чапаевске открыли сквер-победитель всероссийского конкурса

В Чапаевске открыли сквер-победитель всероссийского конкурса

В городе Чапаевске состоялось торжественное открытие обновлённого сквера. Концепция этого общественного пространства стала победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году, а уже в 2025 году проект был реализован.

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