Ожидается снижения мирового производства сельхозпродукции

Спад темпов производства сельскохозяйственной продукции ожидается после 2032 года, 6 июля сообщается в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, а также Организации экономического сотрудничества и развития.
Спад темпов производства сельскохозяйственной продукции ожидается после 2032 года, 6 июля сообщается в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, а также Организации экономического сотрудничества и развития.
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