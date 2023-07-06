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Ожидается снижения мирового производства сельхозпродукции

Ожидается снижения мирового производства сельхозпродукции

Спад темпов производства сельскохозяйственной продукции ожидается после 2032 года, 6 июля сообщается в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, а также Организации экономического сотрудничества и развития.

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