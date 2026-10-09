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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Искандер Ядгаров: «Я люблю полумарафоны, а марафоны ненавижу. Это такая дистанция, которая мне не доставит удовольствия ни при каких обстоятельствах»

Искандер Ядгаров пробежал марафон в Берлине с новым мировым рекордом (2:30:03). Атлет – опытный марафонец и два раза выигрывал на дистанции 42,2 км в Москве.

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