«Студенческий десант» высадился в МВД по РСО-Алания

Студенты Владикавказского колледжа управления посетили МВД по РСО-Алания. Экскурсию для подростков организовали сотрудники Экспертно-криминалистического центра вместе с Управлением по работе с личным составом, а также подразделением по делам несовершеннолетних.
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