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“Родную сестру она называет животным”, – скандал сестер Болгар набирает обороты

“Родную сестру она называет животным”, – скандал сестер Болгар набирает обороты

Тайная жизнь Ирины Болгар неожиданно раскрылась в эфире программы Андрея Малахова. Оказалось, что Ирина Болгар выросла в интеллигентной семье: отец Владимир – математик, а мать Наталья – профессор философии.

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