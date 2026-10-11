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Орловские новости

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ВРП Орловской области к 2029 году превысит 600 млрд рублей

ВРП Орловской области к 2029 году превысит 600 млрд рублей

В 2029 году объем промышленного производства в Орловской области может вырасти до 352,6 млрд рублей, а инвестиции в основной капитал — до 101,8 млрд рублей.

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