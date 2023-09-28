С 1 августа по 15 ноября проводится регистрация заявок на участие во II Республиканском профессиональном конкурсе на соискание премии за достижения в области цифровизации и цифровой трансформации ´Лидеры цифровой экономики Республики Беларусь - 2023´.
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