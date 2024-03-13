😱 Набережная реки Хоста продолжает сползать Трещины сильно увеличились и появились провалы с тех пор, как мы писали об этом в сентябре 2022 года.
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😱 Набережная реки Хоста продолжает сползать Трещины сильно увеличились и появились провалы с тех пор, как мы писали об этом в сентябре 2022 года.