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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Раскрыта огромная преступная сеть: подделывали всех от Бэнкси до Пикассо

В Италии раскрыта огромная преступная сеть, занимающаяся подделкой работ Бэнкси, Уорхола и Пикассо. Полиция искусств и прокуратура Пизы сообщают, что расследование ведется в отношении 38 человек, изъято около 2100 поддельных произведений искусства.

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