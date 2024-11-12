Раскрыта огромная преступная сеть: подделывали всех от Бэнкси до Пикассо

В Италии раскрыта огромная преступная сеть, занимающаяся подделкой работ Бэнкси, Уорхола и Пикассо. Полиция искусств и прокуратура Пизы сообщают, что расследование ведется в отношении 38 человек, изъято около 2100 поддельных произведений искусства.
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