Раскрыта огромная преступная сеть: подделывали всех от Бэнкси до Пикассо

В Италии раскрыта огромная преступная сеть, занимающаяся подделкой работ Бэнкси, Уорхола и Пикассо. Полиция искусств и прокуратура Пизы сообщают, что расследование ведется в отношении 38 человек, изъято около 2100 поддельных произведений искусства.