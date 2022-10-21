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Не тает лед: США затеяли новое противостояние с Россией в Арктике

Не тает лед: США затеяли новое противостояние с Россией в Арктике

США собрались изменить приоритеты своей политики в Арктическом регионе. Так, американские власти решили создать пост посла по вопросам Арктики и посетовали, что «у западных стран нет оборонной стратегии действий в Арктике», призвав ее создать.

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