Не тает лед: США затеяли новое противостояние с Россией в Арктике

США собрались изменить приоритеты своей политики в Арктическом регионе. Так, американские власти решили создать пост посла по вопросам Арктики и посетовали, что «у западных стран нет оборонной стратегии действий в Арктике», призвав ее создать.
США собрались изменить приоритеты своей политики в Арктическом регионе. Так, американские власти решили создать пост посла по вопросам Арктики и посетовали, что «у западных стран нет оборонной стратегии действий в Арктике», призвав ее создать.
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