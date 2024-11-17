В Петербурге в ноябре цены на новостройки немного выросли

В ближайшие месяцы первичка, скорее всего, ещё подорожает Цены на новостройки в Петербурге в ноябре по сравнению с октябрём выросли на 0,8 процента, до 258,9 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в ЦИАН.
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