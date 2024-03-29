Больше миллиарда: тепловые сети назвали сумму долга астраханцев за тепло и воду

В регионе постепенно завершается отопительный сезон, а значит пришло время разбрасывать камни, подумали в ресурсоснабжающей организации, и озвучили сумму общей просроченной дебиторской задолженности населения за отопление и горячую воду.
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