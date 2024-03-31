Китай и США — сросшиеся сиамские близнецы: Грэм Эллисон

ПЕКИН (ИА Реалист). Китай и США — неразлучные, сросшиеся сиамские близнецы. Об этом в интервью Global Times заявил профессор государственного управления Гарвардского университета Грэм Эллисон, который присутствовал в Пекине на встрече председателя КНР Си Цзиньпина с представителями деловых, стратегических и академических кругов США.