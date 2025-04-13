За два месяца работы программы по подписанию контрактов в ряды ВСУ для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет на военную службу поступили менее 500 человек.
Палиса: за два месяца военные контракты подписали менее 500 человек 18–24 лет
Комментарии
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Андрей Шишинов
"договор с ВСУ предусматривает нулевую ипотеку, крупные выплаты, обучение за счет государства, бесплатное медицинское обеспечение, возможность выезда за границу и право на демобилизацию через год." Право на мобилизацию могли пообещать и через 3 месяца. Всё равно больше двух недель укровоены на передке не живут. И в лучшем случае их тела ещё заберут эвакуаторщики и родные смогут их похоронить. А в основном их трупы гниют потом в полях боестолкновений. Или разбираются на органы и едут по частям в европу и америку...
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