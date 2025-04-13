Палиса: за два месяца военные контракты подписали менее 500 человек 18–24 лет

Андрей Шишинов

"договор с ВСУ предусматривает нулевую ипотеку, крупные выплаты, обучение за счет государства, бесплатное медицинское обеспечение, возможность выезда за границу и право на демобилизацию через год." Право на мобилизацию могли пообещать и через 3 месяца. Всё равно больше двух недель укровоены на передке не живут. И в лучшем случае их тела ещё заберут эвакуаторщики и родные смогут их похоронить. А в основном их трупы гниют потом в полях боестолкновений. Или разбираются на органы и едут по частям в европу и америку...