Бывают только четырех цветов: что значит эта особенность паспортов

Оттенок для обложки выбирают не просто так.Паспорта во всем мире имеют стандартизированную форму. Документ всегда прямоугольный, а текст в нем — непременно на родном языке государства и английском или французском.
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