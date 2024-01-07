Байден заявил о достижении конгрессом соглашения о финансировании правительства

Президент США Джо Байден 7 января сообщил, что американский конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает шатдаун (частичное прекращение работы федерального правительства).
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