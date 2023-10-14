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Во втором сезоне сериала "Дэрил Диксон" появится Кэрол

Во втором сезоне сериала "Дэрил Диксон" появится Кэрол

Внимание, данная заметка содержит спойлеры. Один из самых тщательно хранимых секретов зомби-апокалипсиса был раскрыт на проходящем в Нью-Йорке фестивале Comic Con – Дэрил Диксон и Кэрол Пелетье воссоединятся во втором сезоне сериала “Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон“.

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