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Столбы огня и дыма: В Житомирской области полыхает нефтебаза. Очевидцы показали первые кадры

Столбы огня и дыма: В Житомирской области полыхает нефтебаза. Очевидцы показали первые кадры

После массового налёта "Гераней" на западе Незалежной горят нефтебаза и воинская часть.Телеграм-каналы публикуют фото и видео пожара на нефтебазе в Новоград-Волынском Житомирской области после налёта русских дронов "Герань-2".

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