В Красноярске пассажиры несколько часов не могут улететь в Новокузнецк

Задержан рейс KV 105T из Красноярска до Новокузнецка. ЯК-42 авиакомпании «КрасАвиа» вот уже несколько часов не может вылететь из-за метеоусловий в Кемеровской области, пассажиры ждут вылета с воскресенья, 14 января.