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Пекинская миротворческая альтернатива швейцарской конференции

Пекинская миротворческая альтернатива швейцарской конференции

Олаф Шольц приехал позвать Си Цзиньпина в Бюргеншток, а в ответ получил предложение собраться в китайской столице Сколько уже европейцев «обламывались» в Пекине, приезжая в китайскую столицу с менторскими амбициями, а уезжая с кислым выражением на физиономии.

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