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Саутгейт о Катаре: «Мы должны уважать страну с культурой, религией и традициями, отличными от наших. Но мы можем пролить свет на аспекты, которые можно улучшить»

Гарет Саутгейт высказался о проведении чемпионата мира в Катаре.  – В Катаре пройдет, пожалуй, самый спорный чемпионат мира в истории, учитывая вопрос о правах человека и эксплуатации мигрантов.

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