Корь в Томске: 23 случая, вузы переходят на дистанционное обучение

В Томске в двух университетах зафиксировано 23 случая кори. В результате вспышки руководство вузов перевело студентов на дистанционное обучение, а Роспотребнадзор проводит необходимые профилактические меры для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.
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