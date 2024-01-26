Nestle сообщила о повышении стоимости кормов для животных

Себестоимость производства кормов для собак и кошек выросла из-за роста цен на сырье и ингредиенты, что повлечет за собой подорожание соответствующих товаров от российского подразделения Nestle, сообщает РБК со ссылкой на российское подразделение.
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