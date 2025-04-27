Лишение Коломойского украинского гражданства утверждено окончательно

Верховный суд Украины окончательно подтвердил законность указа украинского лидера Владимира Зеленского о лишении олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в список экстремистов и террористов) украинского гражданства, пишет "Зеркало недели" в воскресенье, 27 апреля 2025 года.