Стало известно, когда снимут ограничения из-за строительства Петровского коллектора

Движение на Петровском проспекте планируется восстановить в октябре. Водителей Петербурга предупредили о продлении дорожных ограничений из-за строительства канализационного коллектора на Петровском острове.
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