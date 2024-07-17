Минсельхозпрод Подмосковья напомнил правила отдыха с собаками у водоемов

Многие владельцы собак из Подмосковья предпочитают отдыхать у водоемов вместе со своими питомцами. О том, какие правила нужно следует соблюдать на прибрежных территориях, рассказали специалисты из Минсельхозпрода Московской области.
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