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Воронежские новости

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Путин наградил супругов Лютиковых из Воронежской области

Путин наградил супругов Лютиковых из Воронежской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Среди отмеченных – многодетные родители из Воронежской области Андрей и Анастасия Лютиковы, удостоенные медали ордена «Родительская слава».

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