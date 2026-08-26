Путин наградил супругов Лютиковых из Воронежской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Среди отмеченных – многодетные родители из Воронежской области Андрей и Анастасия Лютиковы, удостоенные медали ордена «Родительская слава».
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