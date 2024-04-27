Что делают в Вербное Воскресенье 2024 дома, расскажут народные традиции и приметы праздника Юлия СкворцоваИз старинных обычаев и традиций наших предков можно узнать, как проводят православные граждане России Вербное Воскресенье дома.
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