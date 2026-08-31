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ТАСС

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В Кировской области при погоне задержали пьяного водителя

В Кировской области при погоне задержали пьяного водителя

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в ходе погони задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от правоохранителей, следуя из Йошкар-Олы в Кировскую область.

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