В Кировской области при погоне задержали пьяного водителя

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в ходе погони задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от правоохранителей, следуя из Йошкар-Олы в Кировскую область.
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