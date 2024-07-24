ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Самый слепой – тот, кто не хочет видеть. Глава правительства председательствующей в Европейском союзе в нынешнем полугодии Венгрии Орбан направил главе Европейского совета Мишелю предложения по Украине, выработанные на основе встреч с руководителями Украины, Российской Федерации, Китая, Турции, бывшим президентом Соединённых Государств Америки Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии