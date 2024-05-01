Победный алый стяг реет в газовой столице ЯНАО

В День весны и труда в Новом Уренгое на самом высоком флагштоке региона подняли Знамя Победы. В газовой столице округа стало доброй традицией водружать легендарный алый стяг Идрицкой стрелковой дивизии накануне Дня Победы.
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