МИД Венгрии: Абсурдно принимать Украину в ЕС

Власти Венгрии привели новые доводы для намерения блокировать процесс вступления Украины в ЕС. Как уже сообщал «Новый День», в начале недели советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил: пока существует закон о языке, «не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Евросоюз».