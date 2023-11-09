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МИД Венгрии: Абсурдно принимать Украину в ЕС

МИД Венгрии: Абсурдно принимать Украину в ЕС

Власти Венгрии привели новые доводы для намерения блокировать процесс вступления Украины в ЕС. Как уже сообщал «Новый День», в начале недели советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил: пока существует закон о языке, «не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Евросоюз».

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