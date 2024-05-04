На территории главной ставки Гитлера в Польше нашли пять скелетов

У всех отсутствовали руки и ноги.фото: Marek Mróz/wikiрedia.org--> Археологи нашли скелетированные останки пяти человек, включая новорожденного ребенка, при раскопках в доме рейхсминистра авиации фашисткой Германии Германа Геринга на территории бывшей главной ставки Адольфа Гитлера в Польше.