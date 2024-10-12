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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Intel Arrow Lake получают поддержку утилиты APO для повышения производительности в и...

Intel Arrow Lake получают поддержку утилиты APO для повышения производительности в и...

Intel Arrow Lake получают поддержку утилиты APO для повышения производительности в играхПрограммное обеспечение Intel Application Optimization, которое в некоторых сторонних документах также известно как “APO”, теперь будет поддерживать еще 12 игр согласно последнему обновлению.

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