Intel Arrow Lake получают поддержку утилиты APO для повышения производительности в и...

Intel Arrow Lake получают поддержку утилиты APO для повышения производительности в играхПрограммное обеспечение Intel Application Optimization, которое в некоторых сторонних документах также известно как “APO”, теперь будет поддерживать еще 12 игр согласно последнему обновлению.
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