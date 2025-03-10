Овчинский: выбраны подрядчики для возведения жилых домов в рамках проектов КРТ

Московский фонд реновации жилья, выступающий оператором четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ), определился с подрядчиками, которые займутся проектированием и строительством жилых кварталов в районах Ярославский, Кузьминки, Коньково и Черемушки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии