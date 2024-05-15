Михаил Голиков: Петербург ежегодно подтверждает звание культурной столицы

В городе есть продуманная стратегия развития сферы культуры до 2030 года «Петербург должен стать примером для страны» - так начал сегодня свой отчет о результатах деятельности Правительства за 2023 год губернатор Александр Беглов в БКЗ «Октябрьский».
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