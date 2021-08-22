Реставрируем ванну: тонкости и полезные советы

Что может быть лучшим завершением напряженного дня, чем ароматная ванна с пеной? Но иногда приятные ощущения портит вид ванны, которая гораздо старше вас… Выходов здесь два: либо начинать копить на новую, или же заняться комплексной реставрацией.
Что может быть лучшим завершением напряженного дня, чем ароматная ванна с пеной? Но иногда приятные ощущения портит вид ванны, которая гораздо старше вас… Выходов здесь два: либо начинать копить на новую, или же заняться комплексной реставрацией.
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